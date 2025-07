“Resistenza è Restanza”: due giorni di incontri, tra Ravanusa, Bivona e Sciacca.

Il 25 e 26 luglio 2025 la provincia di Agrigento ospiterà “Resistenza è Restanza”, un’iniziativa di due giorni promossa da PD Open, e dalla deputata agrigentina Giovanna Iacono, che coinvolgerà i comuni di Ravanusa, Bivona e Sciacca, alla presenza dell’On. Marco Sarracino, Responsabile Sud e Coesione territoriale della Segreteria nazionale del PD.

Un viaggio in provincia di Agrigento, dalla Valle del Salso, ai Monti Sicani, alla Costa del Mito. Territori diversi, con caratteristiche e peculiarità che li differenziano, ma che si uniscono in un percorso comune di riflessione e partecipazione sui temi della resistenza e del diritto a restare.

L’iniziativa prevede dibattiti e momenti di condivisione aperti alla cittadinanza, incontri con le istituzioni locali e le realtà economiche del territorio, con l’obiettivo di mettere in rete esperienze e buone pratiche di chi sceglie di restare e resistere.

Programma e titoli degli incontri:

• 25 luglio ore 19.30 in Piazza XXV Aprile a Ravanusa: “Ridurre i divari: lavoro e giustizia al Sud”.

Un dibattito sui temi delle disuguaglianze socio-economiche e delle opportunità di sviluppo, che prevede i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Pitrola e dell’assessore Rocco Carlisi e gli interventi di Giacomo Vivacqua, di Greta Tassone, di Carmelo Traina e di Alfio Mannino, segretario regionale della CGIL Sicilia. Introdurrà Cettina Vasapolli e modereranno Giovanni Intorre e Giovanni Scuzzarella.

• 26 luglio ore 10.00 dalla Diga Castello a Bivona: “Avere cura dei territori: aree interne e montane come risorsa”. La mattinata prevede la visita presso la Diga Castello e le aziende agricole locali e confronti con le realtà territoriali sulle potenzialità delle aree interne e montane. In conclusione un passaggio dalla storica Casa del Popolo del PD di Bivona.

• 26 luglio ore 19.30 presso il Circolo Nautico Il Corallo a Sciacca: “Rigenerare le comunità: cultura e bellezza per il Sud”. Incontro conclusivo, per valorizzare la cultura come motore di rigenerazione sociale, che prevede i saluti della Segreteria cittadina del PD, del sindaco Fabio Termine e dell’assessore Francesco Dimino e vedrà la partecipazione di Salvatore Puleo, Annalisa Bavetta, Domenico Pistone, e dell’On. Dario Safina, Deputato ARS PD di Trapani. Introdurrà Agnese Sinagra e modereranno Pietro Buttafuoco e Giuseppe Guddemi.