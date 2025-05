Restaurant Guru: cinque riconoscimenti per il ristorante Sciauru a Favara

Best burger, miglior servizio e miglior ristorante, ma anche un riconoscimento per la qualità della pizza e l’inserimento nella top 10 delle attività di ristorazione a Favara. Sono cinque gli attestati di eccellenza che “Restaurant Guru”, una delle più prestigiose guide web, ha riconosciuto al ristorante – pizzeria Sciauru di Favara. La piattaforma on line, che basa le proprie scelte attraverso le recensioni dei clienti e le osservazioni di critici gastronomici, aiuta gli utenti a trovare i posti migliori dove mangiare cibo locale rivolgendosi a una platea sia italiana che internazionale. Lo scorso anno l’attività, ormai affermatasi nel panorama provinciale e non solo, aveva ottenuto “solo” tre riconoscimenti. “E’ per noi una grande soddisfazione – affermano i membri dello staff di Sciauru – aver ampliato il numero dei riconoscimenti da parte di una guida così importante, soprattutto perché sono in parte basati sulle innumerevoli recensioni positive da parte dei nostri clienti che ogni sera ci continuano a dimostrare il loro affetto e il loro apprezzamento. E’ chiaramente uno sprone a fare sempre meglio, grazie a tutti”.