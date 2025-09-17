RI-NASCE AD AGRIGENTO LA FEDERAZIONE PROVINCIALE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI. PRESIDENTE E’ FRANCO MORELLO, VICEPRESIDENTE ROSARIO MANGANELLA

Si è tenuto sabato scorso a Licata il Congresso Provinciale di Agrigento di ricostituzione della Federazione Provinciale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. Dopo tantissimi anni, torna, dunque, sul territorio, l’Associazione Combattenti che, per diversi lustri, aveva svolto la sua funzione in quasi tutti i Comuni della provincia, ma, con il mutare dei tempi e delle generazioni, aveva perso il suo smalto e il suo appeal.

Grazie all’impegno di un gruppo, non molto giovane, ma neanche molto anziano, dopo un lungo lavoro, si è arrivati alla ri-costituzione di nuove Sezioni e, soprattutto, della Federazione Provinciale di Agrigento, nel pieno rispetto dello Statuto Nazionale.

Un grazie, particolare va al Commissario straordinario, Franco Morello che ci ha creduto e ad altri soci che hanno intensamente lavorato per raggiungere questo obiettivo, come il presidente della Sezione Combattenti e Reduci di Favara (oggi la più numerosa con 43 soci), Rosario

Manganella, già Sindaco di Favara.

Questa mattina, dicevamo, il salto di qualità e la ri-nascita della Federazione Provinciale, salutata con orgoglio e con l’impegno di andare avanti con iniziative da tenere nei diversi Comuni e con l’elezione dei nuovi organismi. Presidente è stato eletto Franco Morello di Licata, Vicepresidente Rosario Manganella di Favara e Segretario Salvatore Graci di Castrofilippo.

Sono, altresì stati eletti i membri del Consiglio nelle persone di Luigi Asaro, Domenico Bruccoleri, Stefano Di Leonardo e Mario Greco.

Presidente del Collegio dei Sindaci è stato eletto, Calogero Astuto, componenti Giuseppe Ferrante Bannera e Franco Pullara, mentre il collegio dei Garanti è composto da Pio Vella Cannella, presidente, Agostino Licata e Serafino Russello, componenti.