RIBERA. CATTURATO UNO DEI 4 TUNISINI SFUGGITI DURANTE L’OPERAZIONE DRIVE IN

Nella mattinata di ieri, 1 settembre, i Carabinieri della Tenenza di Ribera, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sciacca, hanno arrestato uno dei 4 tunisini che non erano stati rintracciati nel corso dell’operazione DRIVE IN, condotta dalla Tenenza il 27 agosto scorso. L’uomo, AMIN Rohai tunisino di 38 anni, è stato rintracciato in località Ciagolaro di Ribera all’interno di una grotta in una zona di campagna ove si nascondeva per sfuggire alla cattura. L’attività info-investigativa intrapresa dai Carabinieri di Ribera e della Compagnia di Sciacca ha consentito quindi di individuare il soggetto, anch’egli destinatario di un Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere emessa dal Tribunale di Sciacca, che è stato associato presso la Casa Circondariale di Sciacca ove rimarrà a disposizione della competente A.G. Il soggetto faceva parte di una banda dedita ad un intensa attività di spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere circostante a Via Tevere di Ribera.