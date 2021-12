RIBERA. CONTRASTO AGLI STUPEFCENTI. UN ARRESTO

Nella serata di ieri, -4 dicembre-nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabiniere della Tenenza di Ribera, hanno arrestato, in flagranza di reato, un 51enne del posto, celibe, già sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Ribera. Nella circostanza i Militari dell’Arma hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare dell’uomo, trovandolo in possesso di gr. 10 di hashish già suddivisa in 5 singole dosi, nonché di vario materiale idoneo al confezionamento ed al taglio della sostanza, tra cui un bilancino elettronico di precisione. Su disposizione della Procura della Repubblica del Tribunale di Sciacca, l’uomo è stato collocato agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida. E’ accusato dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, la droga ed il materiale rinvenuti sono stati sequestrati per le successive analisi di laboratorio