RIBERA – Insediato ieri il nuovo Comandante della Tenenza

Da ieri 18 settembre, il Sottotenente Vincenzo De Felice ha assunto il comando della Tenenza Carabinieri di Ribera succedendo al Capitano Fabio Proietti trasferito a Palermo. De Felice si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1999, ha 43 anni ed è nativo di Cancello ed Arnone (Caserta). E’ coniugato, ha due figli (di 11 e 6 anni) ed è laureato in Operatore della Sicurezza e del Controllo Sociale. Dopo l’iter formativo biennale presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, è stato destinato, per la prima volta, in terra siciliana. Nella sua pregressa ed ultima esperienza nel ruolo Ispettore, ha comandato per nove anni la Stazione Carabinieri di Pontecurone in provincia di Alessandria.