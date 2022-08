Ribera. Sfida sui campi di volley, vince la beneficenza per AIL

Si è svolta in data 26 agosto la fase finale del Torneo di beneficenza 4 vs 4 organizzata dal Team Volley di Ribera in collaborazione con il Leo e il Lions Club di Ribera. L’evento, che ha visto la partecipazione di tanti ragazzi all’insegna di 3 giorni dedicati allo sport, ha permesso di raccogliere fondi dalle quote di iscrizione ma anche da donazioni spontanee per l’AIL – Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus.

– ORGANIZZAZIONE –

All’evento era presente l’attuale Advisor dei Leo di Ribera, nonché Presidente della Zona 28, Avv. Giacomo Cortese, insieme alla Segretaria del Lions Club Giusy Giacomazzo e al Presidente del Leo Club Calogero Spallino con altri soci.

Il Club ringrazia il suo socio, Filippo Triolo, per aver organizzato l’evento insieme ai membri del Team Volley di Ribera e ne approfitta per ringraziare ancora una volta i volontari dell’AIL locale di Ribera per quanto fatto e per quanto continueranno a fare per la comunità.



– PREMIAZIONE –

Alla cerimonia di premiazione, in rappresentanza del Lions Club di Ribera che ha sponsorizzato parte dell’evento, ha preso parte il Segretario Giusy Giacomazzo insieme agli organizzatori Filippo Triolo e al Coach Luigi Russo. Vince il torneo la squadra “PallavoloMisto” formata da Angelo Barbiera, Fabio Caruana, Daniele Pontillo Lavinia Corso e Martina Cortese; La seconda classificata “BellaTeam” con Filippo Triolo, Isabella Parisi, Marco Di Giorgi, Dario Pontillo; La terza classificata “A-team” formata da Giuseppe Terrasi, Simone Palermo, Federico Gendusa e Sofia Mulè.



– PREMI INDIVIDUALI –



Premio miglior giocatrice: Isabella Parisi



Premio miglior giocatore: Angelo Barbiera