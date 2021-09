RIBERA. SORVEGLIATO SPECIALE SORPRESO CON DROGA. ARRESTATO.

Nella serata di sabato 18 settembre, i Carabinieri della Tenenza di Ribera hanno proceduto all’arresto di un uomo di 52 anni, disoccupato, residente del posto, già sottoposto alla Misura di Prevenzione della Sorveglianza Speciale, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente di diverso tipo. In particolare, nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti, i Militari dell’Arma hanno proceduto alla perquisizione domiciliare a carico dell’uomo nel corso della quale hanno rinvenuto circa 5 grammi di cocaina già suddivisa in 18 dosi, destinata verosimilmente allo smercio e gr. 7 circa di hashish. Oltre alla droga è stato rinvenuto anche un bilancino elettronico di precisone e materiale idoneo per il taglio ed il confezionamento della sostanza. La droga ed il materiale sono stati posti sotto sequestro, in attesa dell’esito degli analisi di laboratorio, mentre l’uomo su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato collocato agli arresti domiciliari presso la propria abitazione ove attenderà la fissazione dell’Udienza di Convalida dell’arresto.