Riccardo Gallo: “Vicini ai lavoratori del Consorzio di Bonifica, servono certezze per chi tutela la nostra agricoltura”

Riccardo Gallo, deputato regionale di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, interviene sulla difficile situazione dei lavoratori del Consorzio di Bonifica Agrigento 3, esprimendo “vicinanza e gratitudine a chi continua, con dedizione, a garantire un servizio essenziale nonostante il ritardo negli stipendi”.

Gallo sottolinea il ruolo cruciale di questi operatori in un contesto già segnato dalla siccità. “Con il loro lavoro quotidiano sostengono un’agricoltura fragile, ma fondamentale per il nostro territorio. Non posso restare indifferente e seguirò ogni sviluppo, impegnandomi a fianco del Governo regionale per arrivare a una soluzione concreta”. Il deputato azzurro ringrazia il presidente della Regione Renato Schifani e l’esecutivo per aver inserito nella finanziaria la copertura degli arretrati. “Un gesto che va oltre l’atto amministrativo. È un riconoscimento del valore di chi lavora per la nostra terra”. Infine, Gallo ribadisce il suo impegno per una riforma complessiva dei consorzi di bonifica. “I lavoratori meritano certezze. E i nostri agricoltori hanno diritto a servizi adeguati alle sfide che affrontano ogni giorno”.