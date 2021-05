RICCO WEEKEND TRA SICILIA E CALABRIA PER LA SCUDERIA NEBROSPORT

La Nebrosport si fa in due in vista del prossimo weekend del 29 e 30 maggio 2021 con una doppia partecipazione fra Sicilia e Calabria. La scuderia santangiolese sarà infatti contemporaneamente presente al 3° Slalom Quota Mille e al 10° Slalom Santo Stefano-Mannoli. Due eventi che contribuiscono ad un calendario fittissimo in questo inizio di stagione molto positivo per il team rossoblù, sempre pronto ad essere protagonista su più fronti.

Iniziando dallo Slalom Quota Mille, darà il via alle partenze Nebrosport Mattia Tirinito al volante di Peugeot 106 Rally di classe RS 1.6. Sarà il secondo appuntamento stagionale per il sampietrino dopo il quarto posto di classe al Novara di Sicilia.

Subito dopo sarà il turno di Gianfranco Starvagiin classe N1600 su Peugeot 106 Rally. Anche lui,pilota sampietrino fedelissimo della scuderia santangiolese, a caccia di un ottimo risultato dopo l’ultimo slalom di Novara di sicilia chiuso al sesto posto di classe.

Avrà voglia di migliorarsi anche Nicola Midili, altro driver presente allo slalom di Novara ad inizio maggio ed è pronto questo fine settimana a bordo della sua Peugeot 106 Rally di classe N1600 per dare il massimo nella competizione di Quota Mille.

Ultimo portacolori Nebrosport a Quota Mille sarà Enrico Falsetti alla guida di Peugeot 106 inclasse N1600. Il pilota sampietrino aveva partecipato anche allo slalom di Novara di siciliaottenendo un buon quarto posto di classe N2000 su Clio RS.

Con la sua inseparabile Fiat 127 in S4, Francesco Imbesi aprirà le danze allo Slalom Santo Stefano Mannoli. Prima presenza sugli asfalti per il pilota torrese in questa stagione, dopo aver chiuso lo scorso anno con una buona performance la gara di Torregrotta.

Seguirà ai nastri di partenza Rosario Cassisi a bordo di Fiat X1/9 in classe E2SH-2000. Dopo la vittoria di classe allo slalom di Novara di Sicilia, il milazzese è chiamato ad un’altra prova importante.