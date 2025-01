“Riflessi culturali”: appuntamento da tutto esaurito il 18 gennaio con il musical “Grease”

Previsti circa mille spettatori al Palacongressi: ultimi ticket disponibili al botteghino. Aronica: “Il miglior modo per festeggiare l’inizio di Capitale Cultura”. Inizia nel migliore dei modi il 2025 per la rassegna “Riflessi Culturali”, promossa dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi e con la direzione artistica di Gaetano Aronica. Il prossimo 18 gennaio il Palacongressi ospiterà uno dei musical più amati di sempre, “Grease”, che sarà portato in scena dalla Compagnia della Rancia. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni. Oltre mille persone hanno infatti già acquistato il ticket e si preparano a godere di uno spettacolo straordinario con musiche indimenticabili. Con decine di migliaia di spettatori nel solo tour 2024, Grease si conferma il musical più amato. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone è una festa travolgente che accende le platee italiane e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale ch si rinnova a ogni stagione, è sempre più attuale ed è amatissimo anche dalle nuove generazioni.



Il musical ha debuttato a Broadway nel 1971, nel 1978 segue il film campione di incassi che consacra John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti. In scena, oggi, un affiatatissimo gruppo di 18 giovani e talentuosi performer che, attraverso i linguaggi della danza, del canto e della recitazione, danno nuova luce a personaggi diventati vere e proprie icone generazionali. Il cast ha lavorato intensamente con la coreografa Gillian Bruce che ha costruito “sartorialmente” su di loro le coreografie rendendole ancora più energiche ed esplosive. Di grande impatto visivo saranno i costumi (oltre 80), un’esplosione di colori e tessuti cangianti curati dalla costumista Chiara Donato. I linguaggi della danza, del canto e della recitazione si integrano perfettamente con la scenografia, a firma di Gabriele Moreschi; il team creativo comprende anche Valerio Tiberi che firma il coloratissimo disegno luci insieme a Emanuele Agliati e in collaborazione con Francesco Vignati, che sottolineano i momenti più esplosivi così come le atmosfere più intime; gli aspetti musicali sono curati da Enrico Porcelli per il disegno fonico, Gianluca Sticotti per la direzione musicale e gli arrangiamenti vocali, Riccardo Di Paola per arrangiamenti e orchestrazioni. “E’ il miglior modo per noi per incorniciare una giornata importante, che alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà l’anno della Capitale della cultura – spiega il direttore artistico Gaetano Aronica -. Ben mille persone che assisteranno ad uno musical cult rappresenteranno uno spettacolo nello spettacolo. E’ una risposta chiara anche su un fatto: questo territorio ha voglia di momenti di svago, di aggregazione e di cultura, ed è il miglior viatico per questo 2025”.

Ultimi biglietti disponibili qui: https://www.agrigentoticket.it/event/grease/?section=tickets