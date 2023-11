Riflessioni e Onore: Una giornata speciale al plesso “Bersagliere Giuseppe Urso” di Favara

Questa mattina 6 novembre 2023, presso il Plesso Scolastico “Bersagliere Giuseppe Urso M.A.V.M.” dell’istituto comprensivo A. Cammileri di Favara, si è svolta una solenne cerimonia per celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Gli alunni del plesso scolastico hanno avuto l’opportunità di incontrare i Bersaglieri agrigentini e partecipare a un programma ricco di emozioni e significato.



L’evento ha preso il via con la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera, seguita dall’omaggio floreale in onore dei Caduti, un momento di profondo rispetto e gratitudine. La Dirigente Scolastica, la Dott.ssa Rosetta Morreale, ha rivolto un caloroso saluto ai presenti, sottolineando l’importanza di questa giornata per la comunità scolastica. Il Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri-Sez. di Agrigento, il Bersagliere Ten. Andrea De Castro, ha tenuto un discorso commovente in cui ha raccontato la storia e il valore dei Bersaglieri, sottolineando l’importanza dell’unità nazionale. Il dott. Gaetano Miccichè, funzionario prefettizio, ha preso la parola a nome del prefetto e delle forze dell’ordine, mettendo in evidenza l’importanza fondamentale del valore della pace. Il vice Sindaco di Favara, Antonio Liotta, ha portato i saluti dell’amministrazione comunale e ha sottolineato il ruolo cruciale della cittadinanza nella promozione dell’unità nazionale. Presente il presidente del consiglio comunale Miriam Mignemi che ha fatto il suo discorso portando i saluti del consiglio comunale, Don Calogero Lo Bello ha detto: “queste celebrazioni posso rafforzare il senso della patria e il senso del dovere, queste manifestazioni non posso essere solo un ricordo ma un memoriale per fare capire alle nuove generazioni cos’è il sacrificio”. Presente anche AIDO Favara. A presentare la manifestazione il prof. Giovanni Costanza.



Le autorità presenti hanno condiviso parole di gratitudine e rispetto per le Forze Armate e per gli alunni del Plesso Scolastico “Bersagliere Giuseppe Urso M.A.V.M.”. Gli alunni del plesso hanno preso la parola, esprimendo il loro amore per l’Italia e la loro ammirazione per le Forze Armate. Gli interventi musicali a cura di una rappresentanza del corpo docenti hanno aggiunto un tocco di emozione all’evento. La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della scuola, permettendo a chiunque di partecipare virtualmente a questo momento di riflessione e celebrazione. La giornata è stata un’occasione per onorare l’Unità Nazionale e le Forze Armate, ma anche per educare le nuove generazioni all’importanza dei valori di patriottismo, unità e sacrificio. Un evento che ha unito la comunità scolastica, le autorità locali e i valorosi Bersaglieri in un tributo condiviso alla nazione italiana.