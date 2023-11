Riflessioni sulla Questione Palestinese: Un Appuntamento Culturale al Parco Letterario Luigi Pirandello

Il Parco Letterario “Luigi Pirandello” si unisce ad altri Enti e Associazioni per promuovere un importante momento di riflessione sulla Questione Palestinese. L’incontro pubblico è fissato per Venerdì 10 novembre alle ore 17.30 presso il suggestivo Caffè Letterario “Luigi Pirandello” Caos. La cerimonia inizierà con i consueti saluti di Bernardo Barone, presidente del Parco Letterario “Luigi Pirandello”, seguito da interventi significativi di esponenti quali Giovanni Sorbello dell’Associazione “Il Faro del Mondo”, Antonio Palumbo Sindaco del Comune di Favara e Fabrizio Raso dell’Associazione “Movimento per la Sostenibilità” di Agrigento. Quest’ultimo approfondirà il tema “IL MEDITERRANEO IL LAGO DELLA STORIA”. L’incontro sarà guidato con maestria da Alessandro Montana Lampo, promettendo un dibattito avvincente. Per arricchire l’esperienza, sono previste brevi proiezioni inedite, offrendo al pubblico una prospettiva visiva sulla complessità del Mediterraneo e della storia ad esso legata.