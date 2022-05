Rifondazione comunista Favara invitano i favaresi a partecipare al Consiglio comunale per di “NO” agli aumento dei costi della politica.

In una nota inviata in Redazione, Rifondazione comunista Favara a firma del Segretario cittadino Francesco Giancani, manifesta la propria ferma contrarietà all’ipotesi di innalzamento del gettone di presenza che sarà discussa questa sera in Consiglio comunale. Sotto il comunicato integrale:

“Il partito ha sempre respinto l’idea di una politica svolta a tempo pieno a titolo gratuito, ma non possiamo non ritenere inopportuna, dato il momento, ogni ipotesi di “adeguamento” al rialzo del tetto delle somme percepite dai consiglieri comunali. È stata già avviata la macchina burocratica necessaria a far rientrare l’ente in una condizione economica di normalità, ma il cammino è ancora lungo e in questo momento le casse comunali non potrebbero sostenere questa spesa che si vuol fare passare come quasi “necessaria”. Vi è di più: innalzare il tetto dei gettoni di presenza appare una manovra politica incomprensibile agli occhi dei cittadini, in un momento in cui si continua a chiedere loro sacrifici. Per questo invitiamo tutti i favaresi a partecipare al Consiglio comunale di questa sera 9 maggio per far sentire la propria voce e ribadire un “no” ad ogni aumento dei costi della politica”.