Rinascita di tradizioni a Favara: San Giuseppe riaccende la festa in piazza Cavour

Nella serata di ieri, una folla entusiasta si è riversata nella Piazza Cavour di Favara, dando vita a un’atmosfera di festa e allegria che non si vedeva da anni. Il motivo di tanta gioia era la prima serata dei festeggiamenti in onore del patriarca San Giuseppe. Sul palco, il Sicilia Cabaret ha offerto spettacoli esilaranti, guidati dagli amatissimi comici Mantraga e Minafò. L’ilarità contagiosa ha coinvolto il pubblico, creando momenti di puro divertimento e distrazione dalla routine quotidiana. Ciò che ha reso questa serata ancora più speciale è stato il ritorno di una tradizione che mancava da ben 14 anni. Grazie alla dedizione e all’impegno di un nuovo comitato organizzativo, la festa di San Giuseppe è rinata, riportando un’antica celebrazione al cuore della comunità.



I festeggiamenti proseguiranno nei prossimi giorni con una serie di eventi, tra cui processioni religiose e intrattenimento musicale. La rinascita della festa di San Giuseppe si configura come un segno tangibile della vitalità e della resilienza della comunità locale, che ha saputo ritrovarsi e lavorare insieme per restituire un’antica tradizione alla sua gloria.