Ringraziamento post Elezioni Regionali del consigliere comunale Vito Maglio

“Ancora una volta, la mia città mi ha reso orgoglioso di essere un cittadino favarese”…….Inizia cosi la nota stampa inviata in redazione dal consigliere comunale Vito Maglio candidato non eletto alle Elezioni Regionali del 25 settembre scorso dove alleghiamo integralmente sotto:

“Ho scelto di mettermi al servizio della mia amata Favara con impegno e perseveranza. E oggi, al termine di questa brevissima campagna elettorale, non posso che RINGRAZIARE ognuno di voi per l’affetto e l’attenzione che mi avete dimostrato. Tanti sono stati i vostri consensi che mi portano fin da subito ad impegnarmi con un maggiore senso di responsabilità per il mio territorio e per ogni vostra singola esigenza. Ringrazio tutti anche quanti non ho potuto raggiungere e condividerne il progetto politico. Continueremo insieme a realizzare il sogno di una Favara nuova e più vicina ai bisogni della gente. Anche se i 2200 consensi, non mi hanno permesso di essere eletto, sono orgoglioso e fiero di aver contribuito in maniera incisiva alla crescita della Lista dei Popolari Autonomisti, che all’Assemblea Regionale ha permesso all’Onorevole Di Mauro di rappresentarci. Adesso torno al lavoro!!!!! Tutti voi sapete dove trovarmi e conoscete la mia disponibilità per voi e i vostri bisogni che nel mio piccolo ho sempre cercato di ascoltare e di trovarne la soluzione. Vi stringo tutti in un forte e affettuoso abbraccio e proprio da qui, adesso…….riprendiamo insieme il nostro impegno per la città”. Vito Maglio