Rinnovato il Consiglio dell’Ordine degli architetti di Agrigento, Rino La Mendola confermato presidente

Si sono chiuse, nella tarda serata di ieri, con lo scrutinio dei voti, le consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli architetti per il mandato 2025-2029. Dagli scrutini è uscita nettamente vincente la lista di candidati che faceva riferimento al presidente uscente Rino La Mendola che ha raccolto un consenso pari al 92% dei votanti; a seguire, sono stati eletti tutti i componenti della lista: Giuseppe Antona, Baldo Benigno, Giusi Catalano, Alfonso Cimino, Melinda Drago, Maria Antonietta Diliberto, Luisanna Gulino, Piero Fiaccabrino, Giuseppe Mazzotta, Angela Muratore, Alfredo Pinelli, Patrizia Russotto, Giuseppe Vita e Raimondo Zambuto. Concluse le operazioni di scrutinio, il Consiglio si è immediatamente insediato, confermando all’unanimità Rino La Mendola, nel ruolo di presidente, ed eleggendo le cariche istituzionali: Alfonso Cimino vicepresidente, Giuseppe Mazzotta consigliere segretario e Angela Muratore tesoriere.

“Sono lusingato degli esiti elettorali – afferma il riconfermato presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – che dimostrano la fiducia riposta dai colleghi in un gruppo che, nel corso dell’ultimo mandato, ha ben operato raggiungendo obiettivi importanti. Sono particolarmente soddisfatto della composizione del nuovo Consiglio, che integra la presenza di colleghi di provata esperienza con colleghi giovani in grado di apportare nuove idee e garantire nuovi impulsi nella gestione dell’Ordine. Proseguiremo con rinnovato entusiasmo le nostre attività – continua La Mendola – finalizzate a superare le criticità che continuano ad affliggere la professione dell’architetto e a coinvolgere le istituzioni competenti in nuove politiche di gestione del territorio fondate sulla qualità del progetto che puntino da una lato alla riduzione del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana e al recupero dei nostri centri storici e, dall’altro, alla realizzazione di nuove opere pubbliche, importanti per ridurre il gap infrastrutturale che negli ultimi decenni ha progressivamente isolato la nostra terra, come ad esempio l’aeroporto Valle dei Templi, che riteniamo di priorità assoluta, e il raddoppio della statale Gela-Castelvetrano, che chiuderebbe finalmente l’anello autostradale siciliano, servendo adeguatamente il territorio della provincia di Agrigento. Continueremo a garantire la formazione e l’aggiornamento professionale continuo degli iscritti – conclude La Mendola – nella consapevolezza che l’architetto svolge un ruolo centrale nella gestione del territorio e pertanto deve essere sempre aggiornato sulle nuove norme e sulle più moderne tecnologie di settore. Contestualmente, continueremo a supportare tecnicamente le amministrazioni impegnate nei concorsi di progettazione finalizzati a fruire delle risorse del PNRR e dei fondi della programmazione comunitaria per qualificati interventi di rigenerazione urbana delle nostre città”.