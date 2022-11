Riparte la mostra Akrasauro presso il planetario di Agrigento

Sabato 3 Dicembre alle ore 19:00 ripartono le visite guidate presso il planetario di Agrigento sito in contrada Borsellino ss 118 e con ciò, anche la mostra dei dinosauri “Akrasauro”. Un’ idea di Luca Castronovo, appassionato di dinosauri, che espone al pubblico alcuni pezzi della sua collezione privata, tra cui varie riproduzioni in scala reale di resti fossili dei famosi rettili preistorici, ma anche alcuni esemplari originali. Sono presenti ad esempio lo scheletro intero di un Pterosauro alato, il cranio di uno Spinosauro, un Velociraptor, la ricostruzione di un Mosasauro, mentre tra i vari fossili originali sarà esposto un dente di Tirannosauro Rex. Si potrà scegliere se visitar solo la mostra al costo di 2 euro oppure fare il percorso guidato intero che include la visita del planetario. Per prenotazioni e appuntamenti telefonare al numero 0922-403144 o visitare il sito web www.planetarioagrigento.it