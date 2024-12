Ripulire e ricostruire: progetti concreti per il rilancio del centro storico

Sono iniziati questa mattina gli interventi straordinari di pulizia del centro storico, per la rimozione delle enormi quantità di rifiuti abbandonati dagli incivili.

Le risorse provengono dal fondo di riserva e serviranno a ripristinare le condizioni igienico sanitarie della zona ma soprattutto a dare un segnale concreto di interesse verso un’area della città da decenni abbandonata.

A questo si uniscono gli interventi di natura infrastrutturale che stiamo già portando avanti, come la ripresa dei lavori di riqualificazione della zona di via Umberto, la realizzazione di un’area di sosta e di una struttura sportiva e ricreativa per i nostri giovani, la ricostruzione della scuola Mendola e la realizzazione di un nuovo asilo nel plesso Russello.

Questo nelle more che si riescano trovare risorse straordinarie da parte dello Stato per ripristinare la sicurezza delle innumerevoli case abbandonate e colpite da ordinanze di messa in sicurezza o demolizione mai eseguite.