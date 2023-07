Riunione cruciale per la biblioteca nel Parco della Valle dei Templi: tensioni sulla denominazione ‘utriana’

Mercoledì, alle ore 18:00 presso il palazzo di città di Favara, promossa dall’istituto Marrone e dall’Anpi, si terrà una riunione per discutere della creazione di una biblioteca all’interno del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento contenenti volumi sulla Sicilia e con fondi di Marcello Dell’Utri, noto per essere stato condannato a sette anni di carcere per mafia, a condizione però che sia lo stesso Dell’Utri a stabilire come si chiamerà la biblioteca. E quale migliore occasione di mettere il suo stesso cognome? Si chiamerà, infatti “utriana”.

“Questo il solito ricatto mafioso” – hanno scritto Rosario Manganella e Carmelo Castronovo dell’istituto Marrone e dell’Anpi di Favara – . Alla riunione sono state invitate tutte le associazioni locali, a partire da quelle che hanno aderito alla Festa della Legalità, gli amministratori e i consiglieri comunali, i dirigenti scolastici, i sindacati provinciali. “Ci auguriamo che il sindaco di Agrigento, il presidente e il direttore del Parco, assieme alla gente per bene, ai parlamentari agrigentini, ai rappresentanti delle istituzioni locali facciano sentire la loro voce contro questo atto che macchierebbe per sempre la cultura agrigentina del timbro di mafiosità” – hanno concluso Manganella e Castronovo .