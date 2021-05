Riunione di insediamento per la Consulta Giovanile di Favara

Martedì 11 Maggio, si è tenuta la prima riunione ufficiale della consulta giovanile mediante piattaforma online, necessaria per assicurare il rispetto delle normative anti-covid considerato l’elevato numero dei partecipanti. La riunione è stata presieduta dall’assessore Miriam Mignemi, dal consigliere comunale Salvatore Fanara e dal primo cittadino, la sindaca Anna Alba. Il punto principale dell’incontro erano le elezioni per il Consiglio Direttivo della consulta, svolte appunto dopo la chiusura delle iscrizioni fissata per il 30 aprile; con questo ulteriore passo è stato quindi definito ogni aspetto della consulta.

Sono quindi stati eletti: Presidente Francesco Rimini, Vicepresidente Diego Antonio Giglia, Segretario Marika Taibi, membri dell’Ufficio di Presidenza Giorgia Arcadipane, Ilaria Iacono, Marcello Bennardo, Angelo Agliata e Antonio Arnone.

“Coinvolgere i giovani – dice l’assessore alle Politiche Giovanile Miriam Mignemi – è stato uno dei miei primi obiettivi che grazie all’assenso in Consiglio Comunale si è concretizzato nell’ approvazione della mia proposta di uno Statuto della Consulta Giovanile, promosso dal neo Presidente della stessa Francesco Rimini e dal Consigliere da sempre al mio fianco, Salvatore Fanara”.

Visti i numerosi iscritti anche dopo il termine previsto, la consulta giovanile provvederà a riaprire le iscrizioni per dare la possibilità a tutti i giovani che vogliono farne parte.

“Sono molto orgogliosa di questi giovani – continua l’assessore Mignemi – che sin dalle iscrizioni, prima della costituzione della stessa , si sono fatti avanti , proponendosi per iniziative fondamentali per Favara quali la “Festa della Legalità “ chiedendo incontri con l’Amministrazione, partecipando a dibattiti legati alle politiche giovanili, dimostrandosi vogliosi di operare all’interno della comunità, senza bisogno di stimoli. Faccio il mio in bocca al lupo a tutti i membri e al neo costituito Consiglio Direttivo , promettendo di consigliare e sostenere ogni loro iniziativa con qualsiasi supporto e mezzo di cui dispongo”. L’assessore Miriam Mignemi chiude il suo intervento con una frase di Steve Jobs : “Siate affamati, siate folli”.

“Con la creazione del direttivo – ci fa sapere il Consigliere Salvatore Fanara, promotore, con Miriam Mignemi e Francesco Rimini – viene finalmente definito in ogni suo aspetto un organo di estrema importanza per la comunità. Per molti mesi ho lavorato affinché l’idea consulta divenisse realtà, e, con l’approvazione in Consiglio a Dicembre e le elezioni per il direttivo appena svolte, la Consulta è oggi una solida realtà.

All’incontro è intervenuta anche la sindaca Anna Alba che ha fatto gli auguri di buon lavoro al neodirettivo ed a tutti i ragazzi e ragazze della Consulta.

Le potenzialità della Consulta – continua il consigliere Fanara – sono davvero importanti, sono sicuro che saranno espresse al meglio grazie ai tanti giovani che partecipano e parteciperanno, a loro dico che io sarò sempre presente e pronto ad ascoltare ogni loro proposta, richiesta, dubbio. Al neodirettivo ed alla consulta – conclude Fanara – faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro, ad maiora!”.

Francesco Rimini, Presidente neoeletto della consulta nonché promotore della stessa afferma : “Ringrazio i ragazzi e le ragazze dell’Assemblea per avermi dato fiducia. Come fatto finora, mi impegnerò con le ragazze ed i ragazzi del Direttivo affinché la Consulta, organo essenziale per una grande comunità come Favara, possa esprimere tutto il suo potenziale. L’istituzione della consulta giovanile rappresenta un importante risultato per la comunità, soprattutto per giovani. La Consulta Giovanile, organo propositivo e apartitico, ha lo scopo di promuovere iniziative volte al benessere, al progresso socio-culturale, all’espressione delle istanze della fascia giovanile della popolazione di Favara.

La Consulta, come altre forme di associazionismo, è una “scuola di democrazia”: con la partecipazione attiva aumentano in generale le risorse disponibili per la partecipazione politica, quindi competenza civica, informazione, appartenenza a una rete sociale, senso di efficacia personale, capacità di agire politicamente; la partecipazione permette ai singoli di abituarsi ad affrontare processi decisionali in modo democratico, ciò rappresenta a mio avviso aspetto fondamentale

in quanto determina una maggiore consapevolezza della propria qualità di cittadino”.