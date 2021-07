Rizzo (M5S): “Kalat e altri impianti trattamento rifiuti, impegno del governo Draghi a valutare sostegni post attacchi della mafia”

Impianti di trattamento e valorizzazione dei rifiuti, c’è l’impegno del governo Draghi a valutare di garantirne l’efficienza con adeguate risorse finanziarie e tecniche dopo gli attentati della mafia. E’ questo il senso dell’ordine del giorno firmato dai deputati M5S alla Camera Gianluca Rizzo ed Eugenio Saitta, accolto ieri dal governo durante l’approvazione del decreto semplificazione.

“Questo odg – dice Rizzo – scaturisce dal brutto incendio verificatosi nell’area di stoccaggio e valorizzazione dei rifiuti della Kalat impianti nel calatino, ma vuole essere un segnale forte di presenza dello Stato che non abbandona le istituzioni locali impegnate a sottrarre alle minacce mafiose il business dei rifiuti”.

Nei giorni scorsi Rizzo e Saitta, assieme al collega 5stelle, deputato all’Ars, Francesco Cappello e al sindaco di Grammichele Giuseppe Purpora, avevano fatto un sopralluogo alla Kalat per studiare le strade da percorrere per ottenere dalle istituzioni le somme necessarie al ripristino degli impianti e alla bonifica dell’area devastata dal rogo.

“Con l’atto approvato ieri in Parlamento – afferma Rizzo – sarà più facile ora che il governo provveda a fornire adeguate risorse per il ripristino degli impianti, specie a seguito di incendi di natura dolosa. Questo principio vale e varrà per ogni altro tentativo di intimidazione nei territori in cui il sistema mafioso vuol mettere le mani. Considero questo atto non un punto di arrivo, ma di partenza. Si aggiunge così un altro tassello fondamentale per contrastare la mafia”.