Roma. L’agrigentino Andrea Donzella vince il Festival “Je So Pazzo”

Andrea Donzella, 29 anni, ragazzo agrigentino che frequenta la scuola di canto ARCADIA DI FAVARA da circa un anno con Angela Maniglia direttrice e Giusy Sciara insegnante laureata in canto e discipline connesse. L’agrigentino è stato vincitore assoluto della kermesse musicale svoltasi a Frascati Roma. Nella giuria, artisti professionali come Michele Torpedine talent-scout e curatore del management di tantissimi e famosissimi cantanti del panorama nazionale, Il maestro Adriano Pennino direttore d’orchestra di tantissimi festival di Sanremo, Danilo Ciotti direttore musicale, Grazia De Michele e Elio Cipri. Questi luminari dello spettacolo con una scelta unanime hanno decretato la vittoria di Andrea Donzella. Il premio consiste in un management di un anno con la cura di Michele Torpedine e 4 inediti trasmessi da radio nazionali.

Un festival dedicato a Pino Daniele di levatura nazionale organizzato negli anni da Vincenzo Longobardi e Valerio Gridelli è presentato dalla cantante Jo Squillo che sarà trasmesso su rete 4, sky e tgcom 24.