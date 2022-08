Ronn Moss, visita a sorpresa nella città di Cefalù 

Nei giorni 12-13-14 agosto a Piazza Armerina (Enna) si è svolto il Palio dei Normanni una delle più antiche rievocazioni medievali in costume dal 1952. La tradizione non è mai stata interrotta nonostante l’emergenza sanitaria di questi ultimi anni e quest’anno ha visto anche la partecipazione della star hollywoodiana Ronn Moss protagonista per anni con il famoso Ridge di Beautiful. Dopo quella manifestazione di Piazza Armerina, Ronn Moss è stato invitato da Giuseppe Polizzi esperto in Marketing e Comunicazione, a passare due giorni di vacanza a Cefalù, zona balneare del palermitano, per fare conoscere il territorio, la cultura, le usanze di una città araba e greca fondata mille anni prima della nascita di Cristo. Fin qui tutto bene! La cosa strana di tutto questo, e che nessuno si sia premurata a scrivere due parole per la presenza di una famosa star internazionale come Ridge di Beautiful a Cefalù.

Qui sotto alleghiamo la nota scritta in un post pubblicato su Facebook da Giuseppe Polizzi:

“Mi rammarica sapere che la cittadina dove vivo non abbia avuto la minima considerazione per il fatto che abbia portato Ronn Moss (il viso più conosciuto al mondo in assoluto) a Cefalù e ancor di più vedere che sia passato inosservato il fatto che un termitano (alias Genio della Pubblicità) fosse seduto al tavolo d’onore di una star internazionale senza che nessuna testata giornalistica o televisiva locale si sia premurata a scrivere 2 righe.

Che Sto sul ca..o a Termini Imerese l’ho sempre saputo… ma come si dice… Nessuno è profeta in patria.

Penso di aver dimostrato negli anni di arrivare lì dove forse nessun termitano stesso è mai arrivato… (almeno nel mio settore che è quello pubblicitario) e quindi perchè non parlarne?

Vivo in una città fatta d’invidia, di ignoranza e soprattutto senza rispetto per chi con le proprie forze e senza chiedere mai niente a nessuno nonostante tutto ha fatto girare sempre GRATIS il nome di questa città ovunque (Attenzione non voglio fare di tutta l’erba un fascio perchè vive anche gente per bene qui).

In ogni caso poco importa, io vedo e vado avanti come ho sempre fatto lavorando e cercando (nonostante gli ostruzionismi dettati dall’ignoranza del luogo) di arrivare più in alto possibile nonostante cerchino di frenare ciò che che ancora non hanno capito non si può frenare, me stesso, giuseppe polizzi Genio della Pubblicità.

Grazie TERMINI IMERESE, magari se qualcuno si fosse sforzato a scrivere 2 righe su Ronn Moss (cosa che sicuramente farà qualche testata importante prossimamente) l’avrei fatto venire a Termini Imerese anzichè portalo a Cefalù…

Mi raccomando termitani, Continuate a parlare di minchiate, anche le più stupide tanto a perderci è solo la nostra città e a quanto pare alla maggioranza piace così.

Potremmo vivere di Turismo e di tante altre cose ma mi dispiace dirlo… qui sarà sempre peggio… Non si da valore a ciò che si ha sia in termini storici, sia in termini turistici, sia in termini di personaggi.

GRAZIE TERMINI IMERESE. Vai avanti così che potrai fare solo passi indietro. Giuseppe Polizzi Genio della Pubblicità”