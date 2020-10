Fratelli d’Italia, Rosalia Sgarito responsabile per le politiche sociali e dei minori della Provincia di Agrigento.

Il Commissario di Fratelli d’Italia per Agrigento, Calogero Pisano, ha nominato la favarese Rosalia Sgarito responsabile provinciale del Dipartimento per le politiche sociali e dei minori. Continua, dunque, l’opera di strutturazione del partito di Giorgia Meloni in Provincia di Agrigento.