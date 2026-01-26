ROSARIO PULLARA E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CONFRATERNITA DELLA SANTA CROCE DEL CALVARIO

Favara- Nella data di ieri, domenica 25 gennaio 2026, si è proceduto al rinnovo delle carica di Presidente della Confraternita della santa Croce del Calvario.

Le elezioni si sono svolte nei locali del Calvario, cinque i candidati alla carica.

A conclusione delle votazioni, si è proceduto subito allo alle operazioni di spoglio e, all’esito, alla proclamazione di Rosario Pullara quale nuovo Presidente.

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE

Il neoeletto Presidente Rosario Pullara ringraziando confratelli e consorelle per la fiducia accordatagli, ha dichiarato: “Accetto questo incarico con spirito di servizio, consapevole che guidare non significa stare davanti, ma saper camminare accanto, ascoltare, custodire, e quando serve, sostenere in silenzio. La nostra forza è nella fedeltà quotidiana ai valori in cui tutti noi crediamo e che ci uniscono. Accetto con profondo senso di responsabilità il compito che mi avete affidato: non è un traguardo, ma un inizio- ha sottolineato- un cammino da percorrere insieme, passo dopo passo, nello spirito autentico della nostra Confraternita.

Sento forte il peso – e insieme la dignità – della responsabilità ha aggiunto- verso chi mi ha preceduto, soprattutto verso il presidente uscente Rosario Sutera Sardo che lavorando alacremente per ben cinquant’annni, ha consegnato a noi tutti una Confraternita viva e attiva.



Permettetemi, infine, una parola semplice ma grande: gratitudine. Grazie per la fiducia, per l’affetto, per la pazienza che già mi state donando. Grazie a chi ha servito e serve da anni senza clamore, com’è giusto che sia, grazie a tutti e a ciascuno”.

A seguire, confrati e consorelle si sono recati in Chiesa Madre per assistere tutti insieme alla celebrazione eucaristica officiata dall’arciprete don Nino Gulli che è anche la guida spirituale della Confraternita.

La serata si è conclusa con un gioioso momento conviviale in pizzeria. Il Direttivo della Confraternita risulta composto oltre che dal Presidente neoeletto Rosario Pullara, da altri 6 membri:

​1.​Intorre Giovanna Silvana

​2.​Pirrone Antonio

​3.​Sutera Sardo Carmelo

​4.​Bottone Mimmo

​5.​Vullo Maurizio

​6.​Bennardo Gaspare

Il Collegio dei Probiviri è così composto:

​1.​Ravarà Giuseppa (Giusy)

​2.​Alaimo Silvana

​3.​Failla Giovanna.



