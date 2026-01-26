ROSARIO PULLARA E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CONFRATERNITA DELLA SANTA CROCE DEL CALVARIO

Favara- Nella data di ieri, domenica 25 gennaio 2026, si è proceduto al rinnovo delle carica di Presidente della Confraternita della santa Croce del Calvario.
Le elezioni si sono svolte nei locali del Calvario, cinque i candidati alla carica.
A conclusione delle votazioni, si è proceduto subito allo alle operazioni di spoglio e, all’esito, alla proclamazione di Rosario Pullara quale nuovo Presidente.
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE
Il neoeletto Presidente Rosario Pullara ringraziando confratelli e consorelle per la fiducia accordatagli, ha dichiarato: “Accetto questo incarico con spirito di servizio, consapevole che guidare non significa stare davanti, ma saper camminare accanto, ascoltare, custodire, e quando serve, sostenere in silenzio. La nostra forza è nella fedeltà quotidiana ai valori in cui tutti noi crediamo e che ci uniscono. Accetto con profondo senso di responsabilità il compito che mi avete affidato: non è un traguardo, ma un inizio- ha sottolineato- un cammino da percorrere insieme, passo dopo passo, nello spirito autentico della nostra Confraternita.
Sento forte il peso – e insieme la dignità – della responsabilità ha aggiunto- verso chi mi ha preceduto, soprattutto verso il presidente uscente Rosario Sutera Sardo che lavorando alacremente per ben cinquant’annni, ha consegnato a noi tutti una Confraternita viva e attiva.
Permettetemi, infine, una parola semplice ma grande: gratitudine. Grazie per la fiducia, per l’affetto, per la pazienza che già mi state donando. Grazie a chi ha servito e serve da anni senza clamore, com’è giusto che sia, grazie a tutti e a ciascuno”.
A seguire, confrati e consorelle si sono recati in Chiesa Madre per assistere tutti insieme alla celebrazione eucaristica officiata dall’arciprete don Nino Gulli che è anche la guida spirituale della Confraternita.
La serata si è conclusa con un gioioso momento conviviale in pizzeria. Il Direttivo della Confraternita risulta composto oltre che dal Presidente neoeletto Rosario Pullara, da altri 6 membri:
1.Intorre Giovanna Silvana
2.Pirrone Antonio
3.Sutera Sardo Carmelo
4.Bottone Mimmo
5.Vullo Maurizio
6.Bennardo Gaspare
Il Collegio dei Probiviri è così composto:
1.Ravarà Giuseppa (Giusy)
2.Alaimo Silvana
3.Failla Giovanna.