RSU 2025, eletti i rappresentanti al Comune di Favara Grande partecipazione e rinnovato impegno sindacale tra i lavoratori comunali

Si sono concluse con successo le elezioni RSU 2025 presso il Comune di Favara, un appuntamento importante per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria. I lavoratori, con grande senso di responsabilità e partecipazione, si sono espressi per eleggere i propri delegati, confermando l’importanza del ruolo del sindacato nella tutela dei diritti e nella gestione del rapporto tra dipendenti e amministrazione. La lista CGIL si è affermata come la più votata, conquistando cinque seggi. Primo degli eletti è stato Nicola Zabuto, seguito da Evelin Corallo, Matteo Fiorenza, Silvana Vita e Mario Venzaprone. Un risultato che conferma la fiducia riposta nella CGIL da una larga parte del personale comunale. A seguire, la CISL ha ottenuto tre seggi. Primo degli eletti è Matteo Vetro, seguito da Angelo Sicilia e Gaetana Puccio, dimostrando una presenza sindacale solida e radicata.

Buon risultato anche per la lista CSA, che ha visto eletti Lia Salemi, Giusi Chianetta e Nobile Salvatore, segno di una crescente attenzione verso le istanze portate avanti da questo sindacato. Infine, anche la UIL è riuscita a ottenere un seggio, eleggendo come proprio rappresentante Gerlando Cognata, che porta così la voce UIL all’interno della nuova RSU. L’alta affluenza alle urne e la pluralità delle sigle sindacali rappresentate testimoniano un clima di partecipazione attiva e di forte coinvolgimento da parte dei lavoratori del Comune di Favara. La nuova RSU sarà ora chiamata a rappresentare al meglio le istanze dei dipendenti, favorendo il dialogo e la collaborazione con l’amministrazione comunale per il miglioramento delle condizioni lavorative. Un risultato che, nel segno della democrazia e del confronto, rafforza la funzione del sindacato negli enti pubblici e consolida il ruolo dei rappresentanti RSU come punto di riferimento quotidiano per tutti i lavoratori.