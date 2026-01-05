“Rumori fuori scena” apre il 2026 della rassegna Riflessi culturali

Lo spettacolo, a 40 anni dal debutto nella sua versione italiana, ha mietuto successi in tutta Italia

Rumori fuori scena, l’inossidabile cavallo di battaglia della Compagnia Attori & Tecnici, a oltre 40 anni dal debutto arriva ad Agrigento. Lo spettacolo, con l’adattamento e la regia di Attilio Corsini e un cast numeroso e rodato, guidato da Sabrina Pellegrino, Carlo Lizzani e Stefano Messina, aprirà il 2026 della rassegna “Riflessi Culturali” al Palacongressi. L’appuntamento è per l’otto gennaio alle 20.30. La commedia, firmata da Michael Frayn, è incentrata sulle vicissitudini di una scalcinata compagnia di attori alle prese con una commedia degli errori farcita di sardine e porte che si aprono e chiudono. Nel mettere in ridicolo i tradizionali meccanismi della commedia classica (dallo scambio di ruoli all’agnizione finale), l’autore agisce con semplicità e grande carica ironica, senza stravolgere i canoni, ma contribuendo ad incrinarne la già fragile consistenza. Il testo è diviso in tre atti: nel primo assistiamo alle prove generali dello spettacolo, silenziosi invitati nascosti fra le poltrone del teatro; nel secondo assistiamo da dietro le quinte alle caotiche vicende della compagnia; nel terzo siamo finalmente spettatori di una drammatica rappresentazione.



“Apriamo il nuovo anno – dice il direttore artistico della rassegna Gaetano Aronica – con uno spettacolo che è ormai un classico del teatro comico, in cui ci si diverte e si ride a crepapelle dall’inizio alla fine, detentore di un record che è il proprio sigillo di garanzia. ‘Rumori fuori scena’ imperversa nei più importanti teatri dello stivale da più di 40 anni e sempre con un successo travolgente, caso unico nel teatro italiano”.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione Socrate in via Platone ad Agrigento (0922 25019), link per l’acquisto diretto: https://bit.ly/4qd2lYu.