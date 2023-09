Sagra della Solidarietà al chiostro San Francesco: Favara si unisce per aiutare le vittime del terremoto in Marocco

Una serata di condivisione e sostegno nel magico scenario del Convento Sant’Antonio

Un’atmosfera di solidarietà e calore umano avvolgerà il Convento Sant’Antonio di Favara Domenica 1 ottobre alle ore 20.00, quando la comunità locale si unirà per celebrare la “Sagra della Solidarietà”. Questo evento speciale, che inaugura la festa di San Francesco, è dedicato a raccogliere fondi per le vittime del recente terremoto in Marocco. Il chiostro del convento, di solito riservato a eventi culturali e spirituali, si trasformerà in un luogo di gioia, condivisione e impegno sociale. L’iniziativa è promossa con l’obiettivo di portare sollievo a coloro che sono stati colpiti da questa catastrofe naturale e dimostrare che l’umanità può sempre fare la differenza.



Partecipare è semplice: con un ticket di soli 5,00 euro, gli ospiti riceveranno un delizioso panino con la salsiccia, accompagnato da un bicchiere di vino o una bevanda a scelta. Oltre a gustare prelibatezze locali, ogni partecipante contribuirà in modo tangibile all’assistenza delle vittime del terremoto in Marocco. L’evento non si limita alla gastronomia e alla beneficenza; è anche un’opportunità per rafforzare i legami comunitari e celebrare l’importanza della solidarietà. L’evento non solo rafforzerà il legame tra i residenti di Favara, ma dimostrerà anche che anche una piccola comunità può fare una grande differenza. La Sagra della Solidarietà è una testimonianza della forza dell’umanità quando lavora insieme per un obiettivo comune. Vieni al Convento Sant’Antonio il 1 ottobre e fai la tua parte per aiutare le vittime del terremoto in Marocco, mentre godi di una serata di convivialità, fraternità e allegria. La tua presenza farà la differenza. Ti aspettiamo nel chiostro del convento.