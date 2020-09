Salta il debutto in casa della Pro Favara, in programma domenica 20 al “Bruccoleri“q

Stop forzato causato da un giocatore del Cus Palermo che è stato in contatto, in ambienti extracalcistici, con un amico risultato positivo al Coronavirus. Il ragazzo, messo in quarantena fiduciaria, è stato sottoposto a tampone ed in attesa di esito. Squadra e staff della società palermitana sono stati messi in quarantena in attesa del referto del tesserato.

Intanto la società del presidente Rino Castronovo continua l’opera di nuovo arredo allo stadio. Oggi è stata collocata la nuova insegna che denomina lo stadio “Bruccoleri” e che sostituisce quella collocata dall’amministrazione Airò nel lontano 1997, ormai rovinata dal tempo.