Salute dei lavoratori a rischio nell’ufficio custodi del cimitero piani traversa: richiesta di soluzione immediata

Riceviamo e pubblichiamo la presente nota stampa che riguarda un’interrogazione urgente presentata dal Consigliere Comunale Alessandro Pitruzzella, che sollecita l’Amministrazione Comunale ad intervenire tempestivamente per trovare una soluzione al decoro dell’ufficio custodi del cimitero piani traversa. Il Consigliere, a seguito di un sopralluogo effettuato nell’ufficio dei custodi, ha riscontrato la presenza di diverse criticità, come muffa e umidità, che rappresentano un potenziale pericolo per la salute dei lavoratori. Inoltre, il Consigliere chiede all’Amministrazione di installare un nuovo rilevatore delle presenze per i dipendenti. L’interrogazione è stata presentata in forma scritta e orale e rappresenta una richiesta urgente di intervento per risolvere i problemi riscontrati nell’ufficio custodi del cimitero.



Sotto la nota stampa integrale:

“Il sottoscritto Consigliere Comunale: Alessandro Pitruzzella a seguito di un sopralluogo effettuato nell’ufficio dei custodi, rivela la presenza di diverse criticità, come da foto allegati alla stessa, si evince presenza di muffa e umidità, il D. Lgs 81/08 obbliga il datore di lavoro ad eliminarla o , in caso questo non sia possibile ridurre la contaminazione così da non risultare dannosa per la salute dei lavoratori, negli ambiente di lavoro. Inoltre chiede di installare un nuovo rilevatore delle presenze per i dipendenti. Chiede all’Amministrazione Comunale di intervenire tempestivamente per risolvere i problemi”.