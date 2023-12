Salute. L’importanza di costruire una rete di servizi ABA per i soggetti con autismo, al centro dell’incontro tra il dott. Vita e il dirigente del DSM, dott. Giordano.

Riceviamo e pubblichiamo integralmente, la nota stampa inviata dal dott. Angelo Vita, Presidente della Consulta del DSM di Agrigento, ed il dirigente del DSM dell’ASP dott. Leonardo Giordano, in merito a delle somme da destinare a supporto dei soggetti autistici attraverso la costituzione di una rete integrata di servizi ABA (Applied Behavior Analysis).

Il Presidente della Consulta di Agrigento Dott. Angelo Vita insieme al Presidente dell’Associazione vitAutismo APS Vincenzo Brucculeri – in data 30/11/2023 alle ore 16:00 – hanno incontrato il Dirigente del DSM dell’ASP di Agrigento dott. Leonardo Giordano per chiarire alcuni punti riguardanti l’utilizzo delle somme da destinare a supporto dei soggetti con autismo attraverso la costituzione di una rete integrata di servizi ABA (Applied Behavior Analysis) all’uopo finalizzata.

L’incontro è stato richiesto a seguito di un comunicato stampa firmato dall’associazione di cui sopra che evidenziava delle perplessità che andavano chiarite con la massima urgenza.

La Consulta – fatta propria la preoccupazione dell’Associazione vitAutismo APS – ha ritenuto doveroso contattare il Dirigente del DSM e richiedere il giusto chiarimento per tranquillizzare le famiglie che H24 supportano i propri familiari con indicibili sacrifici nel silenzio di quanti dovrebbero sostenerli invece di latitare.

Posto che ogni azienda sanitaria locale è tenuta a destinare almeno lo 0,3 per cento delle somme in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l’autismo, si precisa che

la stessa (quota 0,3%) è da intendersi quale quota di intervento. In tal senso si rileva la massima disponibilità al dialogo e alla condivisione del Dirigente dott. Leonardo Giordano che insieme ad un’apposita commissione sta istituendo una rete di operatori ABA per l’assistenza dei soggetti con autismo presenti nei diversi territori dell’agrigentino.

Prendiamo atto non solo dell’impegno del Dirigente – mai messo in discussione sin dal suo insediamento – ma anche della disponibilità a favorire un incontro tra la Consulta, l’Associazione vitAutismo APS ed il Direttore dell’ASP Dott. Mario Zappia che – a quanto riferisce lo stesso dirigente – è disponibile a finanziare quanto il DSM vorrà predisporre a favore della rete a supporto dei soggetti con autismo.

A margine dell’incontro rileviamo come i Budget della Salute stanno diventando una realtà anche nell’agrigentino a dimostrazione che la presenza della Consulta del DSM e delle associazioni di settore, di fatto, stanno contribuendo a dare più sostegno ai più fragili.

A seguito dell’incontro rimaniamo in vigile attesa confidando nei buoni propositi del DSM e nella nostra voglia di raggiungere gli obiettivi concordati.