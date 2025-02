Salvatore Buscemi nominato Coordinatore Provinciale dei Giovani U.D.C.

Il Segretario Provinciale dell’U.D.C., Fabio La Felice, sentito il parere del Segretario Regionale On. Decio Terrana, ha nominato il Consigliere Comunale di Villafranca, Salvatore Buscemi, Coordinatore Provinciale dei Giovani U.D.C. Un incarico di rilievo che mira a coinvolgere sempre più giovani nella politica e nei valori del partito. Fabio La Felice ha espresso grande soddisfazione per questa scelta, dichiarando: “Sono fiero e orgoglioso di nominare Salvatore Buscemi Coordinatore Provinciale dei Giovani U.D.C. Un ruolo importante per dare voce ai giovani, che oggi si sentono sempre più lontani dalla politica. In Salvatore ho visto i valori che rappresentiamo con dedizione ogni giorno, valori che si rifanno alla dottrina sociale. È una persona innamorata del proprio paese e, nella sua qualità di Consigliere Comunale, si impegna quotidianamente per migliorare la vita dei suoi concittadini, anche nel suo ruolo di capogruppo dell’opposizione.”

Anche Salvatore Buscemi ha commentato con entusiasmo la sua nomina: “Sono onorato per la fiducia ricevuta. Oggi si concretizza un percorso di crescita iniziato insieme all’On. Decio Terrana, coordinatore regionale, e all’On. Serafina. Un ringraziamento particolare va agli amici Fabio La Felice, coordinatore provinciale di Agrigento, e al consigliere Alessandro Mallia, coordinatore territoriale di Realmonte. Grazie alle loro qualità politiche, ho avuto modo di arricchire il mio percorso. Sono certo che insieme riusciremo a valorizzare il nostro territorio secondo gli ideali che il partito U.D.C. rappresenta.”

Con questa nomina, l’U.D.C. punta a un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni, rafforzando il legame tra politica e territorio.