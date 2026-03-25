Salvatore Fanara nuovo presidente del Comitato Provinciale dell’INPS di Agrigento

Salvatore Fanara è il nuovo presidente del Comitato provinciale Inps di Agrigento. L’elezione è avvenuta nel corso della riunione dell’organismo che rappresenta le parti sociali e svolge funzioni di indirizzo e vigilanza sull’attività dell’Istituto a livello territoriale. Salvatore Fanara succede al precedente presidente, Carmelo Di Franco, al quale ha rivolto un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso alla guida del Comitato negli anni precedenti. Con una lunga e consolidata esperienza sindacale nella CislSalvatore Fanara guiderà il comitato provinciale che ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte sull’andamento dei servizi dell’Inps, con particolare attenzione alle prestazioni previdenziali e assistenziali destinate ai lavoratori e ai pensionati del territorio.

Nel corso degli anni Salvatore Fanara si è distinto per il costante impegno nella tutela dei diritti dei lavoratori e per una significativa attività di rappresentanza sindacale, in tale veste ha ricoperto la funzione di segretario generale della Cisl Scuola AG-CL-EN e attualmente quella di segretario territoriale della FNP Cisl AG-CL-EN. La sua esperienza gli ha consentito di maturare competenze approfondite sui temi del lavoro, della previdenza e del welfare, partecipando a numerosi momenti di confronto con istituzioni e parti sociali. Già componente del Comitato provinciale Inps, ha contribuito in maniera attiva ai lavori dell’organismo, acquisendo una conoscenza diretta delle dinamiche e delle funzioni dell’istituto sul territorio.

«Si tratta di un incarico di grande responsabilità – ha dichiarato Fanara – che intendo svolgere con spirito di servizio e collaborazione istituzionale, nell’interesse dei lavoratori, dei pensionati e di tutti gli utenti dell’Inps».

Il neo presidente ha inoltre ribadito l’importanza di un confronto costante con la direzione dell’Istituto e con le parti sociali per rafforzare il ruolo dell’Inps nel garantire servizi efficienti e sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. A seguito dell’elezione del Presidente Salvatore Fanara sono giunte le congratulazioni della Segretaria Generale Cisl AG-CL-EN Carmela Petralia.