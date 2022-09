Salvatore Fanara ringrazia i suoi elettori: “ 6229 voti, per me è stata una grande vittoria”

Il consigliere comunale Salvatore Fanara con il una nota ringrazia i suoi elettori per il risultato ottenuto per le elezioni Regionali. Sotto la nota integrale: “Cari amici, care amiche GRAZIE. 6229 voti, per un giovane ragazzo come me, con giusto UN SOLO MESE di campagna elettorale non possono che essere una grande vittoria.

Non sono stati sufficienti a permettermi di rappresentarvi formalmente All’ars ma un risultato del genere mi da una grande responsabilità aldilà ed a prescindere delle cariche formali. Ricevere la fiducia di più di 6000 di voi, cari amici, mi riempie di orgoglio, mi fa capire che la strada che percorriamo è quella giusta. Per voi ci sarò sempre, come ho sempre fatto, a prescindere dalle elezioni.

Vi ringrazio, ringrazio i miei cari concittadini Favaresi, gli amici di tutti i paesi della nostra provincia, la DC, tutti coloro che in questo mese sono stati con me senza sosta, senza orari.

Vi abbraccio .”