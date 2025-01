San Biagio Platani:   I Carabinieri arrestano in flagranza un 19enne per truffa aggravata ai danni di un anziano.

I Carabinieri della Stazione di San Biagio Platani, coadiuvati dai colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cammarata, hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne di Catania, responsabile, in concorso, di una truffa aggravata perpetrata con il cosiddetto “metodo del sedicente Carabiniere”. L’episodio ha avuto inizio quando un pensionato 82enne del luogo, vedovo, ha contattato la locale Stazione Carabinieri per denunciare una telefonata ricevuta da un uomo che, spacciandosi per un Carabiniere, lo aveva informato che la figlia era stata arrestata a seguito di un grave incidente stradale. Per ottenere la sua liberazione, gli era stata richiesta un’ingente somma di denaro. Poco dopo, il 19enne si è presentato presso l’abitazione dell’anziano per ritirare una busta contenente 500 euro in contanti e vari monili in oro. Grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e al rapido intervento dei militari, subito dopo aver ricevuto il denaro, il giovane è stato fermato e arrestato dai Carabinieri. Le indagini hanno permesso di identificare e denunciare due complici: un 20enne di Catania, rintracciato alla guida di un’autovettura Jeep Renegade nei pressi del paese, e un altro 19enne, anch’egli di Catania, che aveva noleggiato il veicolo utilizzato per commettere la truffa e che impartiva istruzioni telefoniche agli altri membri del gruppo.

L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida che si è tenuta questa mattina, nel corso della quale il Giudice convalidava l’arresto disponendo per l’uomo l’obbligo di presentazione alla P.G. nel luogo di residenza. L’operazione testimonia l’attenzione e la prontezza dei Carabinieri nel contrastare i reati ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani, vittime spesso prese di mira con sofisticati schemi truffaldini. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione degli indagati non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali loro effettive responsabilità.