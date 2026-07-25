San Calogero abbraccia Cannatello. Oggi il via ai festeggiamenti tra fede, processione e tradizione

Prendono il via oggi, sabato 25 luglio, i solenni festeggiamenti in onore di San Calogero, con il primo appuntamento del calendario dedicato al Santo Nero che, come da tradizione, raggiungerà la località balneare di Cannatello per l’iniziativa “San Calogero Abbraccia U Cannatè”.

L’evento, promosso dall’Associazione Culturale e di Volontariato “San Calogero” con il patrocinio del Comune di Favara, rappresenta uno dei momenti più significativi del programma religioso e civile, portando la devozione verso il Santo anche tra i residenti e i villeggianti della fascia costiera.

Il pomeriggio si aprirà alle 18.15 con l’accoglienza dell’effigie di San Calogero presso la famiglia Iacolino-Sanfratello. Subito dopo, alle 18.30, prenderà il via la tradizionale processione per le vie di Cannatello, accompagnata dalle marce della Banda Musicale “G. Lentini” di Favara, che contribuirà a rendere ancora più suggestivo il corteo religioso.

Alle 20.30 sarà celebrata la Santa Messa all’aperto nella cornice del Giardino di Abid, momento centrale della giornata dedicato alla preghiera e alla riflessione.

A concludere il programma sarà, alle 21.30, uno degli appuntamenti più attesi dai partecipanti, “I Maccarruna di San Calò”, il tradizionale momento conviviale che ogni anno richiama numerosi fedeli e famiglie per condividere il piatto simbolo della festa. L’organizzazione ha previsto anche una preparazione dedicata ai celiaci, per consentire a tutti di partecipare al momento di fraternità.

L’iniziativa conferma il forte legame tra la devozione popolare e il territorio. Portare San Calogero a Cannatello significa rinnovare una tradizione che unisce spiritualità, identità e senso di comunità, coinvolgendo cittadini, turisti e villeggianti in un clima di accoglienza e condivisione.

L’Associazione Culturale e di Volontariato “San Calogero” rivolge un invito a tutta la cittadinanza a partecipare ai festeggiamenti, che segnano l’inizio di una settimana ricca di celebrazioni religiose, eventi popolari e momenti di aggregazione dedicati al Santo più amato dai favaresi. Per informazioni è possibile contattare l’Associazione Culturale e di Volontariato “San Calogero” di Favara al numero 380 8624286.