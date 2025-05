SAN GIOVANNI GEMINI (AG): 15ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

A San Giovanni Gemini, i Carabinieri della Compagnia di Cammarata hanno tratto in arresto in flagranza di reato un quindicenne del luogo, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il minore, controllato nel centro storico del paese, è stato trovato in possesso di 13 grammi di hashish, suddivisi in 7 dosi. La successiva perquisizione, estesa alla sua abitazione alla presenza dei genitori, ha consentito di rinvenire ulteriori 67 grammi della stessa sostanza, suddivisi in 38 dosi, un bilancino di precisione, coltelli con residui di sostanza e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. Dell’accaduto è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, che ha disposto l’accompagnamento del giovane presso il Centro di Prima Accoglienza “Malaspina” del capoluogo, in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Compagnia di Cammarata per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani. Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la posizione dell’indagato non è definitivamente accertata e il successivo giudizio di merito servirà a verificare le eventuali effettive responsabilità.