San Giuseppe: bus navetta gratuiti per i concerti della festa a Favara

In occasione della ricchissima rassegna di concerti previsti per la Festa di San Giuseppe, la società PattiTour Srl, in collaborazione con l’amministrazione comunale, metterà a disposizione dei bus navetta che permetteranno di raggiungere piazza Cavour in modo gratuito. I mezzi collegheranno piazzale dei Giochi Olimpici (zona stadio) con piazza Libertà (Conzu) i giorni 25, 28, 30 e 31 agosto e 2 settembre dalle 20 all’1.30.

“Dopo la buona riuscita dell’iniziativa lo scorso anno per il concerto di Anna Tatangelo – spiegano l’assessore agli Spettacoli Angelo Farulla e il sindaco Antonio Palumbo -, abbiamo pensato di riproporre una soluzione che ha dimostrato di essere stata non solo efficace, ma anche molto gradita dai cittadini. Ringraziamo l’impresa per la disponibilità manifestata che ci consentirà di ridurre la presenza di automobili in giorni in cui si attende a Favara la presenza di un gran numero di visitatori”.