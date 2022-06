San Leone, accoltellamento sul lungomare in zona movida: 37enne ferito alla spalla

Accoltellamento nei pressi del lungomare di San Leone. Un 37enne è stato ferito con un colpo di coltello nella serata di ieri in una delle aree della movida del capoluogo agrigentino. Secondo una prima ricostruzione fornita dai Carabinieri, i fatti sono avvenuti davanti un locale del viale Dei Giardini attorno alle ore 22:00

La vittima dell’aggressione, ferita alla spalla sinistro, è stata portata all’ospedale San Giovanni di Dio, dove è ricoverata in attesa di ulteriori accertamenti. Il trentasettenne, comunque, non è in pericolo di vita.

Dopo avere effettuato un sopralluogo e cercato testimonianza, i carabinieri della Compagnia di Agrigento nelle prossime ore sentiranno il 37enne ferito per cercare di ricostruire cosa sia accaduto. Secondo gli inquirenti, la lite sarebbe avvenuta per futili motivi.