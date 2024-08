San Leone. Bambina intrappolata in auto sotto il sole cocente: intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Momenti di panico questo pomeriggio a San Leone, dove una bambina di appena 5 mesi è rimasta intrappolata in un’auto sotto il sole cocente. L’incidente è avvenuto in viale Le Dune, una zona balneare molto frequentata, quando i genitori della piccola sono scesi dalla vettura per prenderla. Inaspettatamente, la chiusura centralizzata dell’auto si è attivata, bloccando le portiere con la bambina ancora all’interno. L’allarme è stato lanciato verso le 15:30, quando i genitori, con le chiavi in mano, hanno scoperto che non era possibile aprire la portiera anteriore lato passeggero, dove era seduta la bambina, legata al seggiolino. La temperatura esterna superava i 36 gradi, creando una situazione di estrema emergenza.

Immediatamente è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, contattando il numero di emergenza 115. Una squadra è arrivata prontamente sul posto e ha iniziato le operazioni di soccorso, riuscendo ad aprire lo sportello e a liberare la piccola. Sono stati venti minuti di terrore per i genitori e i presenti, con la bambina che rischiava la vita a causa del calore intenso. L’intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale e ha permesso di evitare il peggio. Fortunatamente, la bambina è stata subito soccorsa e, a quanto sembra, non ha riportato gravi conseguenze dall’accaduto, anche se sul posto era giunta un’ambulanza.