San Leone. Divieto di transito ai non residenti interviene il consigliere comunale Mario Fontana: “L’ordinanza sindacale è stata male interpretata”

In merito all’ultima ordinanza sindacale voluta dal sindaco della città dei templi che, per evitare assembramenti nel quartiere balneare di Agrigento prevede la chiusura al traffico veicolare nei weekend ai non residenti, interviene con un post pubblicato su Facebook il consigliere comunale Mario Fontana di cui alleghiamo sotto:

”Volevo comunicare alla cittadinanza tutta che purtroppo l’ordinanza sindacale è stata mal interpretata, in quanto TUTTI possono usufruire dei servizi ristorativi della località balneare di Sanleone, anche coloro i quali non risiedono nella provincia di Agrigento, fermo restando il fatto che sono pienamente d’accordo con l’ordinanza del nostro Sindaco che limita l’espandersi di questa maledetta pandemia !

Credo però che l’Amministrazione debba esprimere, con maggiore chiarezza l’essenza di tale ordinanza, in quanto è inconcepibile che le attività locali, già abbastanza danneggiate dal COVID-19, debbano subire ulteriori danni dal fatto che non ci sia un’ esaustiva comunicazione che facesse interpretare al meglio le ordinanze !