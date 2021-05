San Leone. Festa privata in una villetta. Sanzionati per le violazione alle norme anti-COVID

Nelle scorse sere, ad Agrigento, personale dell’U.P.G.S.P, . su disposizione della Sala Operativa, si recava in località Villaggio Mose dove era stata segnalata una festa privata.

Sul posto, nei pressi di una villetta, gli operatori della Volante notavano molte autovetture parcheggiate nelle adiacenze ed inoltre, dalla stessa, proveniva musica ad alto volume ed un alto vocio di persone.

Gli agenti dal controllo scaturito, rilevavano che all’interno era in pieno svolgimento una festa, con bottiglie di vino, piatti da portata e barbecue, con la partecipazione di una dozzina di persone non conviventi tra loro, intente a consumare cibo e bevande, incuranti delle vigenti normative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

I partecipanti venivano identificati e sanzionati per le violazione accertate.

Inoltre la sezione Volanti dell’U.P.G. e S.P. procedeva alla contestazione di sanzioni anticovid nei confronti di quattro raffadalesi sorpresi a circolare ad Agrigento senza giustificato motivo, fuori dal territorio del proprio Comune di residenza.