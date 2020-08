San Leone. Il mare diventa una pista da ballo per la seconda edizione del “Boat Party”.

L‘appuntamento più atteso della stagione è giunto alla sua seconda edizione. Durante la precedente edizione ha coinvolto centinaia di persone, a bordo di circa 100 barche, a 300 metri dalla costa agrigentina di fronte la Scala dei Turchi, a Realmonte. Quest’anno, il “Boat Party” si svolgerà domenica 30 agosto 2020 al largo del Piazzale Aster di San Leone con una bella selezione musicale che dalle ore 16:00 allieterà i giovani agrigentini nelle acque antistanti di San Leone all’insegna di musica e divertimento.

Con tanti problemi legati ai locali chiusi, in particolare le discoteche, sarà una bellissima iniziativa per divertirsi in sicurezza cercando la soluzione in mare aperto. Praticamente una discoteca galleggiante con una potente console dove si alterneranno DJ per animare la seconda edizione del “Boat Party”.

L’idea è del favarese Adriano Varisano che ha avuto la grande visione di organizzare un boat party. Un pomeriggio con musica e divertimento, in totale sicurezza. Sì, perché le barche, ovviamente, sono ben distanziate tra loro. La sicurezza in mare è affidata alla Gise di Sandro Bennici.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a rispettare le regole imposte dal codice della navigazione e dal codice anticovid. Nella zona interessata alla manifestazione, per tutta la durata del raduno, l’organizzazione sconsiglia la balneazione.

Sotto il video della prima edizione del 25 agosto 2019