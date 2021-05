San Leone. Investe scooterista e scappa. E’ caccia al ‘pirata’

Ha centrato un trentaquattrenne su un motorino, poi si è dato alla fuga senza soccorrerlo. E’ caccia al pirata che nella serata di venerdì ha investito il giovane mentre percorreva viale dei Pini a San Leone.

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 22:00, lungo il viale dei Pini. Lo schianto ha fatto volare il motorino, distrutto, mentre il ragazzo è rimasto a terra. L’auto non si è fermata proseguendo la sua corsa. A soccorrere il 34enne, i sanitari del 118, giunti sul posto grazie all’intervento dei Vigili Urbani che si trovavano sul luogo per i servizi anti-assembramento e anti-rissa disposti dal prefetto Maria Rita Cocciufa. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, i medici hanno eseguito gli accertamenti del caso e verificato che il giovane non ha riportato fratture, ma solo contusioni.

Nel frattempo, la polizia locale che ha raccolto le testimonianze, in particolare quella del ferito. Questa persona ha fornito una descrizione parziale dell’auto pirata, della quale non ha potuto rilevare la targa. Unica certezza, l’investito sta bene.