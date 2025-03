San Leone: la 2^ Commissione Consiliare discute sulla viabilità estiva

Giovedì si è riunita la 2^ Commissione Consiliare Permanente per affrontare il tema della “Programmazione viabilità estiva nella località balneare di San Leone”. Alla seduta erano presenti l’Assessore Carmelo Cantone e il Comandante della Polizia Municipale, il dott. Vincenzo Lattuca. Durante l’incontro, i membri della Commissione hanno ricordato agli invitati che la questione dei parcheggi e della viabilità di San Leone è stata più volte oggetto di discussione e che l’Amministrazione è stata ripetutamente sollecitata per individuare una soluzione definitiva. Tra le proposte avanzate, vi è l’idea di destinare l’area dell’ex eliporto a parcheggio, oltre all’istituzione di una viabilità a senso unico per rendere più scorrevole il traffico. L’Assessore Cantone ha accolto positivamente l’iniziativa della Commissione, sottolineando che la convocazione in tempi utili permette di pianificare un intervento serio ed efficace. Durante la discussione è emerso che è necessario individuare ulteriori spazi di parcheggio per migliorare la fruibilità della località nei periodi di maggiore affluenza. Inoltre, la viabilità adottata lo scorso anno ha dato risultati soddisfacenti, ma richiede alcuni interventi migliorativi. Al termine della riunione, è stato effettuato un sopralluogo a San Leone per definire nel dettaglio gli aspetti operativi delle nuove disposizioni. L’auspicio è che le misure discusse possano entrare in vigore già nel periodo pasquale, garantendo così una gestione più efficiente del traffico nella zona balneare.