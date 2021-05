San Leone. Lega Sicilia, raccolta firme per salvare il “Made in Italy”

Il Consigliere Fontana si ritiene soddisfatto del risultato dell’odierna mattinata presso il piazzale Giglia di San Leone dove si è tenuta la raccolta firme per salvare il “Made in Italy” e la campagna tesseramenti 2021 per la Lega Sicilia sezione di Agrigento.

Fontana afferma – “ il fatto che tantissimi Amici e sostenitori, questa mattina, abbiano spontaneamente aderito alla nostra iniziativa così numerosi, è il frutto del fatto che la Lega dimostra ancora una volta di aver fatto bene ma soprattutto di essere una garanzia per i cittadini e per il territorio ! Questa è la prova che il partito sta continuando a crescere in maniera esponenziale nel nostro territorio cercando sempre di dare priorità a quelle che sono le istanze dei nostri cari concittadini. Voglio ancora una volta ringraziare la responsabile del tesseramento Dott.ssa Ornella Russello, il Coordinatore Provinciale On. Vincenzo Giambrone ed il Coordinatore Regionale On. Nino Minardo per l’impegno e la grande determinazione che li accompagna costantemente nel raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi per lo sviluppo e la crescita della nostra amata SICILIA!”