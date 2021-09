San Leone, si schianta un palo della luce sfiorando due auto

Ci sono zone, a San Leone, frazione balneare di Agrigento , dove i pali dell’illuminazione pubblica sono marci e cadono come foglie morte. Un serio pericolo e oggi è andata bene, perché un palo si è abbattuto al suolo in viale dei Giardini , via che porta sul lungomare Falcone e Borsellino zona balneare di Agrigento, frequentata da residenti e turisti degli alberghi e affittacamere a due passi dal mare.

E’ accaduto dopo le ore 23:00 di oggi domenica 12 settembre e a dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno assistito al collasso del palo con tutta la plafoniera. Si tratta di un palo che anni fa era stato messo a terra e che la ruggine l’aveva completamente corroso alla base. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, per mettere la situazione in sicurezza.