Sanfratello : “Assessore Vaccaro, sospenda immediatamente determina di invio degli avvisi in mora Tari 2018”

“Assessore Vaccaro, sospenda immediatamente la determina di invio degli avvisi di messa in mora Tari 2018”. Inizia così il comunicato stampa inviato in redazione dal consigliere comunale Carmelo Sanfratello che alleghiamo integralmente sotto:

“Giorno 17 Novembre è stata pubblicata una determina a contrarre per l’affidamento tramite raccomandata degli avvisi di messa in mora della Tari 2018. Si tratta di ben 9750 avvisi da inviare ai cittadini favaresi e che a mio avviso va immediatamente sospesa per evitare il caos tra i cittadini e l’assalto all’ufficio tributi.

Andiamo per ordine, sono stati impegnati 42.120,00 euro per l’invio di 9750 avvisi di messa in mora Tari 2018 che rappresentano oltre il 60% delle utenze favaresi tra utenze domestiche e commerciali, ciò significa che 6 favaresi su 10 riceveranno entro il 31 Dicembre un avviso di messa in mora, direi un bel regalo di Natale.

E’ chiaro che le tasse vanno pagate, ma dato che per la Tari 2018 non si rischia la prescrizione, prima di procedere all’invio ed evitare i soliti problemi con migliaia di cittadini che giustamente recriminano per le bollette già pagata, occorre fare un paio di passaggi necessari.

Bisogna dapprima verificare se risultano caricati dal comune tutti i pagamenti effettuati dai cittadini favaresionde evitare di inviare bollette ad utenti che hanno tutto in regola. Bonificare l’anagrafica tributaria verificando la correttezza dei dati di ogni singola utenza. Potenziare il front office dell’ufficio tari, ciò permetterà di evitare lunghe file e di fissare appuntamenti di oltre un anno per regolarizzare la propria posizione.

Il mio vuole essere un intervento collaborativo, occorre evitare sempre i soliti errori del passato, iniziare nel modo giusto è fondamentale, per questo motivo Lunedì 22 presenterò un’interrogazione urgente all’assessore al ramo Dott. Vaccaro per chiedere la sospensione immediata della determina di invio degli avvisi di messa in mora Tari 2018”.