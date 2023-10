Sanità, Iacono (PD): “Indegno spettacolo del centrodestra sulle poltrone dei manager, 21 e 28 ottobre in piazza con i cittadini di Canicattì e Sciacca per difendere la sanità pubblica”

“L’indegno spettacolo di un centrodestra che si contende le spoglie di quanto resta della sanità pubblica siciliana non può che gettare nello sconforto. Siamo davanti all’ennesima prova che certa politica controlla a qualunque costo la vita dei cittadini, trasformando i diritti in merce di scambio. Oggi, con le corsie degli ospedali che si svuotano dai medici e si riempiono di pazienti in attesa, continuare ad assistere a questo progressivo smantellamento del sistema di assistenza pubblica è intollerabile. Per questo il Pd, ad ogni livello, ribadisce: giù le mani dalla sanità. Sarò personalmente al fianco dei cittadini nelle manifestazioni che si terranno il 21 ottobre a Canicatti e il 28 ottobre a Sciacca per chiedere più diritti, più attenzione, maggiore tutela”. Lo dichiara in una nota il deputato del Partito Democratico Giovanna Iacono.